Altının ons fiyatı 1.800 doların altına geriledi Altının ons fiyatı, düşüş eğilimini üst üste beşinci güne taşımasının ardından 1.800 dolar seviyesinin altına indi. Öte yandan, altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 964 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.543 lira, cumhuriyet altını da 6.489 liradan satılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 969,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının 0,5 altında 964 liradan işlem görüyor. ONS FİYATI 1.800 DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.543 lira, Cumhuriyet altını da 6.489 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 1.794 dolardan işlem görüyor. PİYASALARDA SON DURUM Analistler, küresel bazda gerileyen tahvil faizlerine karşın reel getirilerin hala düşüş eğilimine girmemesinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Küresel merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikaları sonrası artan resesyon tehlikesinin dolar talebini beslediğini aktaran analistler, söz konusu durumun bir süre daha yatırımcıların altına yönelik iştahını olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi. Analistler, açıklanacak makroekonomik verilerdeki işaretlerin resesyona ilişkin beklentilere paralel altının ons fiyatında da oynaklığı artırabileceğini ifade etti. Bugün yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de inşaat harcamaların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? AA / Murat Aslan - Ekonomi Cumhuriyet Finans Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Altının ons fiyatı 1.800 doların altına geriledi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.