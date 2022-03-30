Altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 903 bin 850 lira, en yüksek 909 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,4 artarak 907 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 326 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 297 milyon 563 bin 335,56 lira, işlem miktarı ise 326,36 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 307 milyon 879 bin 284,11 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, VakıfBank, İar Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: