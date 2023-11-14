Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 900 liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 900 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 773 bin lira, en yüksek 1 milyon 841 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,3 artışla 1 milyon 841 bin 900 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 1 milyon 835 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 982 milyon 831 bin 466 lira, işlem miktarı ise 1.113,07 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 8 milyon 83 bin 201 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya, İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: