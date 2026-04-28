Haberler

Altının gramı 6 bin 716 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çeyrek altın 11 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 978 liradan satılıyor

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 716 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 6 bin 778 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 6 bin 716 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 978 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 1 altında 4 bin 637 dolardan işlem görüyor. ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Dolar endeksindeki yükseliş, Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesi ve önde gelen merkez bankalarının gevşeme süreçlerine yönelik yol haritalarındaki belirsizlikler altın fiyatlarını baskılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi ve Konut Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karısını taciz eden adamı yumrukla yere serdi! İzleyenler ikiye bölündü

Karısını taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi
Binlerce tweet attılar! İşte Fenerbahçe taraftarının Tedesco'nun yerine istediği isim

İşte taraftarın Tedesco'nun yerine istediği isim
Fenerbahçe'de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın

Derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın
Seda Sayan'dan 'Ter kokuyor' dediği İstanbul'la ilgili sürpriz öneri

"Ter kokuyor" dediği İstanbul için bakın ne önerdi

Karısını taciz eden adamı yumrukla yere serdi! İzleyenler ikiye bölündü

Karısını taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi
Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi

"Kes lan" cevabı bardağı taşırdı! Bakanlık da ilk cezasını kesti
Rober Hatemo'yu korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü

Ünlü şarkıcıyı korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü