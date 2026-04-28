Altının gramı 6 bin 716 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 716 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 6 bin 778 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 6 bin 716 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 978 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 1 altında 4 bin 637 dolardan işlem görüyor. ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Dolar endeksindeki yükseliş, Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesi ve önde gelen merkez bankalarının gevşeme süreçlerine yönelik yol haritalarındaki belirsizlikler altın fiyatlarını baskılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi ve Konut Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirtti.