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Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başladı

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Altının gram fiyatı, haftaya 2 bin 937 liradan işlem görerek yükselişle başladı. Cuma günü ise 2 bin 928 liradan kapanmıştı. Çeyrek altın 5 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını ise 20 bin liradan satılıyor. Küresel piyasalarda ise ABD ekonomisine dair olumlu beklentiler etkili.

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 937 liradan işlem görüyor. Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 2 bin 928 liradan tamamladı.

ALTIN GEÇEN HAFTAYA GÖRE DEĞER KAZANDI

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 937 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin liradan satılıyor. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 665 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTINDA DİRENÇ 2 BİN 680 DOLAR

Küresel piyasalar, ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başladı. Bir süredir ABD'de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan güven, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından yerini temkinli bir duruşa bıraktı. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini sabit tutabileceğine ilişkin ihtimaller fiyatlamalara dahil olsa da yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor. Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 680 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 640 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başladı
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi

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