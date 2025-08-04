Altının Gram Fiyatı Düşüşle Başladı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 391 liradan işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 2,3 üstünde 4 bin 395 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 391 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 354 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 670 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 3 bin 295 dolardan işlem görüyor.

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından ülke ekonomisinin gücünü kaybedeceğine yönelik endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim öngörülerinin artmasıyla yükselen cuma günü yükselen altın fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde kar satışları etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.