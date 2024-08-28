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Altının gram fiyatı düşüşle başladı

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Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 743 liradan işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 2 bin 761 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,70 değer kaybıyla 2 bin 743 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,70 değer kaybıyla 2 bin 743 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 593 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 297 liradan satılıyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 2.525 dolarla rekor kapanış gerçekleştiren altının ons fiyatı da şu sıralar önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 2.508,1 dolardan işlem görüyor.

TÜKETİCİ GÜVENİ 6 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi de haziranda yıllık bazda yüzde 5,4 arttı. Endeks, haziranda 325,23 değeriyle rekor tazelemesine karşın konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret etti. Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi de ağustosta aylık 1,4 puan artışla 103,3'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Tüketici güveni 6 ayın en yüksek seviyesini kaydederken, tüketicilerin iş gücü piyasası koşullarına dair daha fazla endişe taşıdığı görüldü.

Kaynak: AA / Ekonomi

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