Üye Girişi
Haberler

Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 399 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel artan gram fiyatı, günü yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 403 liradan tamamladı.

Bugüne2 bin 399 lira seviyesinde başlayan altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor. Altın fiyatlarında son iki ayın dibine yakın işlemler devam ederken; yarınki ABD TÜFE verisi ve FED kararının ardından gelecek açıklamalar, altının hareket yönünü daha net belirleyecek.

Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel artan gram fiyatı, günü yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 403 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 399 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 780 liradan satılıyor.

FED'İN FAİZ KARARI PİYASALARI NETLEŞTİRECEK

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı para politikası kararları ve ülkede açıklanacak enflasyon verileri öncesinde varlık fiyatlarında yön arayışının öne çıktığını söyledi.

Fed'in yarın açıklanacak para politikası kararları ve Başkan Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra Bankanın yayınlayacağı "nokta grafiği"nde olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları aranacak.

ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi ve perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi verilerinin de Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin sinyaller verebileceğini belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimalinin yüzde 55, kasımda gitme olasılığının ise yüzde 83 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 280 ve 2 bin 250 doların destek, 2 bin 320 ve 2 bin 340 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Finans Ekonomi Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum

 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

 Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Bakmadan Geçme

Murat Yıldırım, Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Murat Yıldırım Teşkilat dizisinden neden ayrıldı? GÜL HASTALIĞI NEDEN OLUR? Gül hastalığı nedir? Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kimi istiyor? Mourinho'nun "mutlaka kalmalı" dediği futbolcu kim? İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI! MEB tayin sonuçlarına nereden bakılır? İl dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek mi? Devlet Bahçeli ne dedi, ne yorum yaptı? DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? DGS sınav giriş yerleri nereden, nasıl öğrenilir? Schengen vize ücreti ne kadar oldu? Schengen vize ücretine ne kadar zam geldi? Schengen öğrenci vize ücreti ne kadar? MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Haziran ayı emekli maaşları erken mi yatacak? Zekat vermek farz mı, kimlere farzdır? Zekat vermek için hangi şartlar gerekir? Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'la olan ilişkileri hakkında ne söyledi? Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık sevgili mi? SON DAKİKA: Son depremler nerede oldu? 11 Haziran Salı günü deprem oldu mu? MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kurban kesmek farz mı, sünnet mi? Kurban kesmek ibadet midir, şartı nedir? Bayramda neresi gezilir? İzmir'de Kurban Bayramı tatilinde gezilecek yerler neresi? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi başladı mı? İBB Şehir Hatları sefer sayıları ve hatları yayınlandı mı? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi!
Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title