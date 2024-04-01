Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte piyasada son durum

Cuma günü 2 bin 325 liradan haftayı kapatan altının gramı, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 355 lira seviyesinden işlem görürken saat 11.25 itibarıyla çeyrek altın 4 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 580 liradan satılıyor.

ABD'DEN GELECEK VERİLER PİYASALARI ETKİLEYECEK

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) haziranda faiz indirimlerine başlayabileceği öngörüsünün güçlü kalmayı sürdürdüğünü kaydederek, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasalardaki beklentiler üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.

Bugün ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 400 doların direnç, 2 bin 250 ve 2 bin 200 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.