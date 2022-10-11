Bin liranın altına düşen altının gram fiyatı 995 lira seviyesinden işlem görüyor

Bu hafta ons altına paralel olarak değer kaybeden altın, güne düşüşle başlamasının ardından 995 lira seviyesine kadar geriledi. Altın, geçen hafta yaşadığı büyük yükselişi koruyamadı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.640 lira, Cumhuriyet altını da 6.670 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 995 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 azalışla 997 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTINDA DA DÜŞÜŞ VAR

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 995 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.640 lira, Cumhuriyet altını da 6.670 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.667 dolardan işlem görüyor.

DOLAR GÜCÜNÜ ARTIRACAK, ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve geçen hafta tahminlerden güçlü gelen istihdam verileri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artışlarını sürdüreceği beklentileriyle doların güçlü kalmaya devam ettiğini ve bunun da altın fiyatlarını baskılandığını söyledi. Bugün, devam eden Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası yıllık toplantısından gelecek haber akışının izleneceğini aktaran analistler, IMF'nin küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini yayımlayacağı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun da gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.630 doların destek, 1.680 ve 1.700 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.