Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 987 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 985 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.564 lira, Cumhuriyet altını da 6.681 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.647 dolardan işlem görüyor. Analistler, bu hafta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını, devam eden dolar talebinin ise altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI RISHI SUNAK OLDU

Öte yandan, İngiltere'de Liz Truss'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti içerisinde başlayan liderlik yarışını kazanan Hint asıllı Rishi Sunak oldu. Bugün Sunak'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini ifade eden analistler, veri gündeminde ise Almanya'da Ifo beklenti endeksleri, ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksinin öne çıktığını bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.630 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.