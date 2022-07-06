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Altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 980 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.570 lira, cumhuriyet altını da 6.500 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 azalışla 964,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 980 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.603 lira, Cumhuriyet altını da 6.550 liradan satılıyor. Ons altının fiyatı, dün 1.763,95 dolarla Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1.768 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, resesyon beklentilerinin artık daha güçlü bir şekilde dile getirilmesinin güvenli liman olarak görülen dolara yönelimi artırdığını belirterek, bu durumun emtia fiyatlarında satış baskılarının sürmesine neden olduğunu söyledi. Bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 14-15 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakların yayımlanacağını anımsatan analistler, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri arasında kalan banka yetkililerinin temmuzda atacağı adıma dair ipucu aranacağını, detayların 75 baz puanlık faiz artışı beklentisini güçlendirebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de hizmet sektörüne yönelik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.


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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

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