Altının gram fiyatı 977 lira seviyesinden işlem görüyor

Geçen haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı, ons altın ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü yüzde 0,4 artışla 973,8 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışının 0,4 üzerinde 977,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.603 lira, Cumhuriyet altını da 6.551 liradan satılıyor. Cuma günü yüzde 0,2 artışla 1.811 dolar seviyesinden günü tamamlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.808,8 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikileminin yaşandığı piyasalarda, altın fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti. Piyasalardaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimaline neredeyse kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, eylül toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin oldukça zayıflamış olduğunu bildirdi. Analistler, bugün Avrupa'da yatırımcı güven endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,95 ve yıllık yüzde 78,62 artışla beklentileri aştı.