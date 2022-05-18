Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 931 liradan işlem görüyor - Haberler

Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,7 artışla 927,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 931,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.497 lira, cumhuriyet altını da 6.162 liradan satılıyor. Dün, önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.815 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yatay seyirle 1.815 dolardan işlem görüyor.

FED ENFLASYON DÜŞENE KADAR FAİZ ARTIRIMLARINA DEVAM EDECEK

Analistler, yüksek enflasyona dair beklentiler nedeniyle ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere bankaların daha da şahinleşeceği beklentisinin resesyon ihtimalini güçlendirdiğini belirterek, jeopolitik risklerin de etkisi ile emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklamalar da agresif faiz artırımlarının devamına işaret etti. Enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam edeceklerini belirten Powell, "Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmeliyiz. Eğer bunu göremezsek, o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek." diye konuştu.

ONS ALTINDA 1.850 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün G7 Maliye Bakanları Zirvesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin yapacağı açıklamaların piyasaların odağında yer aldığını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 ve 1.780 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.