Altının gram fiyatı 922 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, ons fiyatındaki yükselişe karşın, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 921,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla 922 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.481 lira, cumhuriyet altını da 6.095 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.954,9 dolardan işlem görüyor. Analistler, enflasyon baskısı sonucunda merkez bankalarının şahin tutumunu devam ettireceği beklentileri, Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların şiddetlenebileceği ihtimali ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam eden vaka sayılarının emtia piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Para politikasının azalan destekleyici duruşu ve artan resesyon riskleriyle tahvil piyasalarında satış eğilimi derinleşirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi üst üste sekiz gün artarak yüzde 2,83'le Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Tahvil piyasalarında yüzde 84 ihtimalle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayısta 50 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başladı.

Analistler, bugün Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi. Mart ayında ABD'de enflasyonun yıllık yüzde 8,4 ile tepe noktasına ulaşmasının beklendiğini belirten analistler, New York Fed'in tahminlerine göre Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin de yüzde 6,6 ile yeni zirveye ulaştığını kaydetti.