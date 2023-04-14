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Altının gram fiyatı 1.270 lira seviyesinden işlem görüyor

Ekonomi Haberleri

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.270 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.270 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 1,4 yükselişle 1.269 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.270 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.080 lira, Cumhuriyet altını da 8.430 liradan satılıyor.

Dün, 2.048,7 dolarla 22 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2.039 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin yatırımcıları nispeten rahatlattığını kaydederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda da 25 baz puan faiz artırdıktan sonra şahin politikalarına son vereceği öngörüsünün güçlendiğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle doların dünya genelinde diğer para birimleri karşısında gerilediğini ve dolar endeksinin 100,8'le yaklaşık son 1 yılın en düşük seviyesine indiğini belirten analistler, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.020 doların destek, 2.070 doların ise direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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Kaynak: AA / Ekonomi

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