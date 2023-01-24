Altının gram fiyatında yeni rekor! 1.173 lira seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.173 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,23 artışla 1.168 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,43 üzerinde 1.173 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.920 lira, Cumhuriyet altını da 7.790 liradan satılıyor. ALTIN ONS FİYATI 1940 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 değer kazanarak günü 1.931 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.940 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Fed'in faiz artırımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti. BUGÜN AÇIKLANACAK SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜ VERİLERİ TAKİP EDİLECEK Küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın alma yöneticileri endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 ve 1.970 dolar direnç konumunda olduğunu söyledi. Kaynak: AA / Ekonomi Fed Finans Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Altının gram fiyatında yeni rekor! 1.173 lira seviyesinden işlem görüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.