Altının gram fiyatı 1.134 lira seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.134 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,26 artışla 1.132 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,18 üzerinde 1.134 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.860 lira, Cumhuriyet altını da 7.540 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,18 değer kazancıyla günü 1.868 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.874 dolardan işlem görüyor. ANALİSTLERİN GÜNDEMİNDE NE VAR? ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikasına yönelik artan belirsizliklerle piyasalardaki yön arayışı devam ederken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü'ndeki münazarada yapacağı konuşmaya çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta politika faizini 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan faiz artırılacağına ilişkin beklentiler de çok düşük ihtimalle de olsa olasılık dahiline girdi. Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda olduğunu söyledi. Kaynak: AA / Ekonomi Cumhuriyet Fed Finans Ekonomi Haberler

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