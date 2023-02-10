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Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor

Ekonomi Haberleri

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.128 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,78 azalışla 1.126 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa artışla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,18 üzerinde 1.128 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.850 lira, Cumhuriyet altını da 7.500 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,77 değer kaybederek günü 1.861 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.862 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLERİN GÜNDEMİ

Analistler, merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikler ve ekonomiye yönelik endişelerle piyasalarda yön arayışının devam ettiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin belirsizliklerin altın fiyatlarının en önemli belirleyicisi olduğunu anımsatan analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve verilerden gelecek sinyallerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA / Ekonomi

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