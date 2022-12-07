Altının gram fiyatı 1.063 lira seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.063 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,2 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.061 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.063 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.745 lira, Cumhuriyet altını da 7.075 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dünkü yüzde 0,3'lük yükselişin ardından şu sıralarda yüzde 0,15 artışla 1.775 dolardan işlem görüyor. FED'İN FAİZ ARTIŞLARI UZUN SÜRE DEVAM EDEBİLİR Analistler, ABD'de dün açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi. ABD'de resesyon fiyatlamaları güçlü kalmaya devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek haftaki toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yüzde 77 ile daha yüksek ihtimal veriliyor. GÖZLER AVRO BÖLGESİ'NDEKİ BÜYÜME VERİLERİNDE Bugün Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin ve Türkiye'de hazine nakit dengesinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. Sizce Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirmeli? @tarkan | @kenandogulu | @haluklevent — Haberler.com (@Haberler) December 5, 2022 Kaynak: AA / Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Cumhuriyet Fed Finans Ekonomi Haberler

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