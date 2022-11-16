Altının gram fiyatı 1.062 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel 1.069 liraya çıkarak rekor seviyeye yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.064 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 1.062 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.750 lira, Cumhuriyet altını da 7.090 liradan satılıyor.

Dün yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,4 artışla 1.778 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.774 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, ABD'de enflasyonun tepe yaptığına yönelik güçlenen beklentilere karşın dün artan jeopolitik risklerle altına olan talebin arttığını bildirdi. Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köyüne kaynağı bilinmeyen füzelerin düştüğü haberi ile risk algısının arttığını aktaran analistler, füzelerin Ukrayna hava savunma füzeleri olabileceği yönündeki haberlerle bugün altının ons fiyatının sakin bir seyir izlediğini kaydetti. Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin yanı sıra ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.