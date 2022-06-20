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Altının gram fiyatı 1.025 lira seviyesinden işlem görüyor

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 1.024,8 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 1.024,8 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 1.024,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.024,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.681 lira, Cumhuriyet altını da 6.866 liradan satılıyor.

Cuma günü, yüzde 0,9 değer kaybıyla günü 1.839,7 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.841,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel merkez bankalarının enflasyon ve resesyon riskleri arasında para politikasında izleyecekleri yola ilişkin belirsizliklerin piyasalarda oynaklığı artırdığını belirterek, bu hafta para politikası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcı kararları üzerinde etkili olmasını beklediklerini kaydetti.

Piyasalarda, yüzde 95 ihtimalle ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) temmuzda 75 baz puan faiz artışına gideceği fiyatlanırken, Fed üyesi Christopher Waller, makroekonomik verilerin beklentilerini karşılaması halinde temmuz ayında da 75 baz puanlık faiz artışını destekleyeceğini dile getirdi.

Bugün ABD piyasalarının kapalı olacağını ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.870 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

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