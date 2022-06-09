Altının gram fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor - Haberler

Altının gram fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1024 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.637 lira, cumhuriyet altını da 6.817 liradan satılıyor. Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,4 artışla 1.021,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1.024 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.679 lira, Cumhuriyet altını da 6.857 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.850,8 dolardan işlem görüyor. Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veriler öncesinde emtia piyasalarında oynaklığın sürdüğünü belirtti. PİYASALARDA SON DURUM Artan tahvil faizleri ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesiyle piyasalarda risk iştahının azaldığını aktaran analistler, küresel ölçekte dolar talebinin de sürdüğünü söyledi. Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi Cumhuriyet Altını Tam Altın Finans Ekonomi Haberler

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