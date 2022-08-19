Altının gram fiyatı 1.021 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1021 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.632 lira, cumhuriyet altını da 6.852 liradan satılıyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 1.020 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.021 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.632 lira, Cumhuriyet altını da 6.852 liradan satılıyor. Düşüş eğilimini üst üste beş işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.753,7 dolardan işlem görüyor. 75 PUANLIK FAİZ ARTIRIMI YOLDA Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin güçlü kalmaya devam etmesiyle yatırımcıların temkinli davrandığını ifade etti. Dün açıklamalarda bulunan, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiğini belirterek, 75 baz puanlık faiz artışını desteklerken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de ekonominin hala güçlü olduğunu ve enflasyonu aşağı çekmek için acil şekilde faiz artırmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi. Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin altın fiyatlarını baskıladığını aktaran analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. Ekonomi Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl Cumhuriyet Altını Fed Finans Ekonomi Haberler

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