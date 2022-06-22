Altının gram fiyatı 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.019,7 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının gram fiyatı, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü yüzde 0,3 azalışla 1.021,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının 0,2 altında 1.019,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.673 lira, Cumhuriyet altını da 6.832 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.828 dolardan işlem görüyor.

Analistler, para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydederek, bugün ve yarın ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'ya sunacağı para politikası raporu ve Fed'in yol haritasına ilişkin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Dün, açıklamalarda bulunan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin enflasyonun oldukça yüksek ve tabana yayılmış durumda olduğunu belirterek, faiz oranlarının olması gereken seviyenin oldukça altında olduğunu ifade etti. Bankanın olabildiğince hızlı şekilde faiz artırması gerektiğini savunan Barkin, bunu yaparken piyasadaki işleyişi bozmamaya dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin de takip edileceğine değinerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda olduğunu aktardı.