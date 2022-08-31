Altının gram fiyatı 1.006 lira seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.006 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.627 lira, cumhuriyet altını da 6.811 liradan satılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 1.006 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 1.006 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.627 lira, Cumhuriyet altını da 6.811 liradan satılıyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.720 dolardan işlem görüyor. Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin açıklanan verilerle desteklenmesi ile altının ons fiyatının baskılandığını söyledi. ABD'NİN FAİZ ARTIRMA OLASILIĞI YÜKSELİŞE GEÇTİ Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 69'a yükselirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek toplantıda 75 baz puan faiz artırmasını destekleyen üyelerin sayısı da arttı. Geçen hafta 109,5'le son 20 yılın en yüksek seviyesini gören dolar endeksi ise şu sıralarda 109'un hemen altında bulunuyor. TÜRKİYE EKONOMİSİ 2. ÇEYREKTE YÜZDE 7 BÜYÜDÜ Öte yandan, yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüyerek beklentileri geride bıraktı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 7,3 olmuştu. Analistler, günün geri kalanında ABD'de ADP özel sektör istidamı ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 ve 1.680 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. Ekonomi Kaynak: AA / Murat Aslan Finans Ekonomi Haberler

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