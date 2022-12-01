Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altından yeni rekor! Gram tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Ekonomi Haberleri

Fed'den gelen faiz açıklamalarının ardından yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.080 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki toplantıda faiz oranı artışlarının hızının yavaşlayacağına dair açıklamalarda bulunmasının ardından yükselişe geçen altından yeni rekor geldi.

GRAM ALTINDAN YENİ REKOR

Sabah saatlerinde 1.780 dolar seviyelerinde bulunan altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyelerine yükseldi. Ons altındaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise 1.080 lirayı gören altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GÜNCEL FİYATLAR

Gram altın saat 22.05 itibarıyla 1.078 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.734 liradan, cumhuriyet altını ise 7 bin 135 liran işlem görüyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title