Altında tarihi rekor

Yatırımcıların ve birikim sahiplerinin yakından takip ettiği altın fiyatları 2 Eylül 2025 Salı günü itibarıyla yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Özellikle ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde güvenli liman olarak görülen altında anlık dalgalanmalar yaşanabiliyor. Ons ve gram altın fiyatları rekor kırarak tarihi yüksek seviyeleri gördü.

2025'İN EN İYİ EMTİASI

Altın, 2025'in başından bu yana yüzde 33'ü aşan yükselişle yılın en güçlü performans sergileyen emtialarından biri haline geldi; yalnızca son bir ayda kazanç yüzde 6'yı geçti. Bu ivmenin arkasında, küresel siyasi ve ekonomik belirsizliklerin artması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gideceği yönündeki beklentilerin güçlenmesi ve doların değer kaybetmesi bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell, kısa süre önce para politikasında gevşemeye açık olduklarının sinyalini verirken, yaklaşan ABD istihdam raporunun işgücü piyasasındaki zayıflamayı teyit ederek faiz indirimi ihtimalini artırması bekleniyor. Öte yandan Trump'ın küresel ticaret savaşlarının yarattığı etkiler ve Fed'e yönelttiği sert eleştiriler, merkez bankasının bağımsızlığına dair kaygıları büyütüyor; bu da yatırımcıların güvenini sarsarak altına olan talebi daha da canlandırıyor.

ALTINDA ÇİFTE REKOR

Ons altın güne 3 bin 477 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 474 dolar, en yüksek ise 3 bin 508 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 495 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın güne 4 bin 598 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 595 lira, en yüksek de 4 bin 642 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 624 liradan alıcı buluyor.

2 EYLÜL SALI GÜNÜ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış : 4.624

Satış : 4.624

ÇEYREK ALTIN

Alış : 7.400

Satış : 7.562

YARIM ALTIN

Alış : 14.747

Satış : 15.119

TAM ALTIN

Alış : 29.878

Satış : 30.101