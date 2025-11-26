Haberler

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Güncelleme:
Altında yükseliş devam ederken, dünyaca ünlü ABD'li finans devi Bank of America, altının 2026'da 5 bin doları görebileceğini duyurdu. Eğer bankanın tahmini tutarsa gram altının fiyatı yaklaşık 6 bin 827 TL seviyesine çıkabilir.

  • Bank of America, ons altının 2026'da 5 bin dolara kadar yükselebileceğini tahmin etti.
  • Bank of America, ons altının ortalama fiyat beklentisini 4 bin 538 dolar olarak açıkladı.
  • Ons altının 5 bin dolara ulaşması ve dolar/TL kurunun 42,47 TL'de kalması durumunda gram altının fiyatı yaklaşık 6.827 TL'ye çıkabilir.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaptığı ılımlı açıklamalar aralık ayında faiz indirimi ihtimalini güçlendirirken, döviz kurundaki hareketlilik altında da yeni yükselişe neden oldu. Altın, küresel piyasalardaki hareketliliğe paralel olarak yeniden yükselişe geçti.

ONS ALTIN İÇİN "5 BİN DOLAR" TAHMİNİ

Dünyaca ünlü finans devi Bank of America'dan (BofA) altına ilişkin yeni tahmin geldi. Bankanın hazırladığı raporda, altının 2025 boyunca rekor seviyelerde kalmasını sağlayan koşulların 2026'da da devam edeceği kaydedildi.

Banka stratejistleri, ons altının 2026'da 5 bin dolara kadar yükselebileceği tahmininde bulundu. Banka ortalama fiyat beklentisini ise 4 bin 538 dolar olarak açıkladı.

"GRAM ALTIN 7 BİN LİRAYA DAYANABİLİR"

BofA, ons altının 5 bin dolara ulaşması ve dolar/TL kuru bugünkü seviyesi olan 42,47 TL'de sabit kalırsa gram altının fiyatı yaklaşık 6.827 TL seviyesine çıkabilir.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
