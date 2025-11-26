Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaptığı ılımlı açıklamalar aralık ayında faiz indirimi ihtimalini güçlendirirken, döviz kurundaki hareketlilik altında da yeni yükselişe neden oldu. Altın, küresel piyasalardaki hareketliliğe paralel olarak yeniden yükselişe geçti.

ONS ALTIN İÇİN "5 BİN DOLAR" TAHMİNİ

Dünyaca ünlü finans devi Bank of America'dan (BofA) altına ilişkin yeni tahmin geldi. Bankanın hazırladığı raporda, altının 2025 boyunca rekor seviyelerde kalmasını sağlayan koşulların 2026'da da devam edeceği kaydedildi.

Banka stratejistleri, ons altının 2026'da 5 bin dolara kadar yükselebileceği tahmininde bulundu. Banka ortalama fiyat beklentisini ise 4 bin 538 dolar olarak açıkladı.

"GRAM ALTIN 7 BİN LİRAYA DAYANABİLİR"

BofA, ons altının 5 bin dolara ulaşması ve dolar/TL kuru bugünkü seviyesi olan 42,47 TL'de sabit kalırsa gram altının fiyatı yaklaşık 6.827 TL seviyesine çıkabilir.