Altın fiyatları küresel çatışma risklerinin ardından yeniden yükselişe geçti

Altın yatırımcıları rekor üstüne rekor kırılan günlerden sürekli düşüş yaşanan günleri gördü. 3076 lirayla tarihi zirvesini gören gram altın 2789 liraya kadar düştü. Kısa sürede yaklaşık 300 liralık düşüş yaşayan gram altın yatırımcılarını karamsar görüşe itti.

Ancak altın bu haftaya pozitif başladı. Geçen haftaki dip seviyelere göre yükseliş %3'ü aştı. Dolar endeksinde gerileme, Rusya'nın 50 bin askerle yeni bir taarruz hazırlığında olması ve Ukrayna'ya ABD silahlarını kullanma izni verilmesi, altında yönü tekrar yukarı çevirdi.

Altında her düşüşün alım fırsatı olduğuna dikkati çeken yatırım uzmanları, yıl sonunda ons altın için 2700 tahminlerini yeniden dillendirmeye başladı.

ALTIN FİYATLARINDA ÖNEMLİ NOKTALAR

Piyasalarda FED'den gelen son mesajlar kafaları karıştırsa da, aralıkta 0,25 puanlık bir faiz indirimi beklentisi 'ağırlıklı' olarak fiyatlanmaya devam ediyor. Bu da altın fiyatlarını destekliyor. Analistler, ons altında en kısa vadede 2600 doları destek ve 2630 doları direnç seviyeleri olarak gösteriyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2610 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2609 dolar, en yüksek de 2625 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2624 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2899 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2890 lira, en yüksek de 2931 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2920 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3042 liradan alınırken 3088 liradan satılıyor.