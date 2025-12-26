Haberler

Altının gramı 6 bin 234 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı 6 bin 234 liraya yükselirken, gümüş de rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanının kim olacağı tartışmaları, yatırımcıların odağındaki belirsizlikleri artırıyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 234 liradan işlem görüyor.

Dün yatay seyreden gram altın, günü önceki kapanışa paralel 6 bin 171 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,9 primle 6 bin 234 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 290 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 30 liradan satılıyor.

Piyasalar, hareketli geçen bir yılı tamamlaya hazırlanırken, 2026'nın önemli başlıklarından biri olması beklenen ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanının kim olacağı tartışması yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed'in yönetimine ilişkin belirsizliklerin yanı sıra yeni başkanın parasal gevşeme yolunda daha fazla adım atacağı beklentisi varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Altın ve gümüşün ons fiyatı rekor seviyelere çıktı

Gelecek yıl Fed'in gevşeme patikasına yönelik iyimserlikler ve merkez bankalarının altın talebinin etkisiyle değerli metaller tarafında yükseliş eğilimi dikkat çekiyor.

Altının ons fiyatının Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserlikler, jeopolitik tansiyonun artabileceği endişeleri ve merkez bankalarının devam eden alımlarından destek bulduğu görülürken, altının onsu bugün 4 bin 531,1 dolarla rekor kırdı. Ons altın şu sıralarda kazancının bir kısmını geri vererek, yüzde 0,7 primle 4 bin 508 dolardan işlem görüyor.

Altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş de rekor kırmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde 75,15 dolarla rekor seviyeyi gören gümüşün ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 4,2 yükselişle 74,9 dolardan alıcı buluyor.

