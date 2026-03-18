Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Altın fiyatları, güçlü dolar ve artan faiz beklentilerinin etkisiyle düşüş baskısı altında kalırken, piyasalar yönünü belirlemek için FED'in açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Analistler, FED'in "şahin" bir duruş sergilemesi halinde altın fiyatlarında satış baskısının artabileceğine dikkat çekiyor.
Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki savaşın etkileri yakından izlenirken, altın fiyatlarında sınırlı da olsa satış baskısı devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki yükselişe rağmen yüksek enflasyon ve faiz endişeleri altını baskılıyor.
ONS ALTIN 5.000 DOLARIN ALTINDA
Ons altın, günlerdir 5.000 dolar seviyesine yakın bir bantta hareket ederken, 18 Mart 2026 sabahı itibarıyla 4.995 dolar civarında işlem görüyor. Bu seviyeler, yatırımcıların temkinli duruşunu sürdürdüğüne işaret ediyor.
GRAM ALTIN 7.100 TL'DEN GÜNE BAŞLADI
Yurt içinde ise gram altın fiyatı 7.100 TL seviyesinden güne başlarken, Kapalıçarşı'da fiziki altın 7.290 TL'den satılıyor. İç piyasada fiyatlar, küresel ons hareketine paralel seyrini sürdürüyor.
GÖZLER FED FAİZ KARARINDA
Piyasaların odağında ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu akşam açıklayacağı faiz kararı yer alıyor. Faizin %3,50-%3,75 aralığında sabit tutulması beklenirken, FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları kritik önem taşıyor. Analistler, FED'in "şahin" bir duruş sergilemesi halinde altın fiyatlarında satış baskısının artabileceğine dikkat çekiyor.
DOLAR VE TAHVİL GETİRİLERİ ALTINI ZORLUYOR
Artan emtia fiyatlarıyla birlikte dolar talebinin yükselmesi ve ABD tahvil getirilerindeki artış, altın üzerinde baskı oluşturuyor. Bu gelişmeler, altının zayıf görünümünü destekleyen faktörler arasında yer alıyor.
FAİZ BEKLENTİLERİ TERSİNE DÖNDÜ
Yıl başında FED'den faiz indirimi beklenirken, son veriler beklentilerin tersine döndüğünü gösterdi. Önümüzdeki üç ay için faiz artışı ihtimali %25'e yükselirken, faiz indirimi beklentisi %20 seviyesinde kaldı. Bu tablo, piyasalarda belirsizliğin arttığını ve altın fiyatlarının yönü açısından FED politikalarının belirleyici olacağını ortaya koyuyor.