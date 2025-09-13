Haberler

Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
Commerzbank, altın, gümüş ve platin için fiyat tahminlerini güncelledi. Banka, ons altın için beklentiyi 3.800 dolar, gümüşü 43 dolar, platini ise 1.400 dolar olarak revize etti.

Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank, değerli metaller için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, altın ve gümüş için beklentilerini yükseltirken platinde de artış öngördü.

ALTINDA HEDEF 3.800 DOLAR

Commerzbank'ın yayımladığı rapora göre, 2025 sonu ons altın fiyatı beklentisi 3.600 dolardan 3.800 dolara çıkarıldı. Böylece bankanın yıl sonu tahmini yeniden yukarı yönlü güncellenmiş oldu.

GÜMÜŞ İÇİN 43 DOLAR TAHMİNİ

Değerli metaller arasında dikkat çeken bir diğer revizyon gümüşte yapıldı. Banka, bu yıl sonu ons gümüş fiyatı tahminini 41 dolardan 43 dolara yükseltti.

PLATİNDE DE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Commerzbank raporunda, platin için de yukarı yönlü revizyon yapıldı. 2025 sonu fiyat tahmini 1.350 dolardan 1.400 dolara revize edildi.

