Haberler

Altında rüzgar tersine döndü! Saatler içinde sert düşüş

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Altında rüzgar tersine döndü! Saatler içinde sert düşüş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Altında rüzgar tersine döndü! Saatler içinde sert düşüş
Haber Videosu

Tarihi zirve olan 3 bin 871 doları gören ons altın, kar satışları sebebiyle hızla düştü. Ons altın, yüzde 2,04 değer kaybıyla 3 bin 793 dolara gerilerken gram altın sabahtan bu yana 100 liradan fazla düştü.

Salı günü 3 bin 871 dolarla tarihi zirvesini gören ons altın, kâr satışlarının etkisiyle hızla geri çekildi. Gram altında da 100 liradan fazla düşüş yaşandı.

ONS ALTIN KÂR REALİZASYONU YAŞIYOR

Altın fiyatları, Avrupa seansında gün içi zirveye ulaştıktan sonra sert şekilde geriledi. Ons altın, yüzde 2,04 değer kaybıyla 3 bin 793 dolar seviyesine kadar düştü. Öğle seansında ise 3 bin 800 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi beklentilerinin fiyatlamaları sınırlayabileceğini, aşırı alım koşullarının yatırımcıları satışa yönelttiğini belirtiyor.

GRAM ALTIN GÜN İÇİNDE 100 LİRADAN FAZLA GERİLEDİ

Yurt içinde gram altın, sabah saatlerinde gördüğü 5 bin 176 liralık rekor seviyeden hızla düşerek yüzde 2,10 değer kaybıyla 5 bin 62 liraya geriledi. Öğle seansında ise 5 bin 87 lira seviyesinde hareket ediyor.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları, tüm zamanların rekoru olan 5 bin 314 liradan 5 bin 220 liraya kadar düştü.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Trabzon'da 300 kg bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu

Şehir diken üstünde! Balıkçı ağına 300 kilo bomba yüklü araç takıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'e Sinem Ünsal'ın oyunculuğu damga vurdu

Dizinin can alıcı sahnesine Sinem Ünsal'ın oyunculuğu damga vurdu
Ünü Bitlis'ten dünyaya yayıldı! Hasat başladı, kilosu 600 lira

Ünü Bitlis'ten dünyaya yayıldı! Hasat başladı, kilosu 600 lira
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.