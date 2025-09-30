Altında rüzgar tersine döndü! Saatler içinde sert düşüş

Salı günü 3 bin 871 dolarla tarihi zirvesini gören ons altın, kâr satışlarının etkisiyle hızla geri çekildi. Gram altında da 100 liradan fazla düşüş yaşandı.

ONS ALTIN KÂR REALİZASYONU YAŞIYOR

Altın fiyatları, Avrupa seansında gün içi zirveye ulaştıktan sonra sert şekilde geriledi. Ons altın, yüzde 2,04 değer kaybıyla 3 bin 793 dolar seviyesine kadar düştü. Öğle seansında ise 3 bin 800 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi beklentilerinin fiyatlamaları sınırlayabileceğini, aşırı alım koşullarının yatırımcıları satışa yönelttiğini belirtiyor.

GRAM ALTIN GÜN İÇİNDE 100 LİRADAN FAZLA GERİLEDİ

Yurt içinde gram altın, sabah saatlerinde gördüğü 5 bin 176 liralık rekor seviyeden hızla düşerek yüzde 2,10 değer kaybıyla 5 bin 62 liraya geriledi. Öğle seansında ise 5 bin 87 lira seviyesinde hareket ediyor.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları, tüm zamanların rekoru olan 5 bin 314 liradan 5 bin 220 liraya kadar düştü.