Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 2 bin 932 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 100 liradan satılıyor. Dün satış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 663 dolardan işlem görüyor.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM EKONOMİK AKTİVİTEYE YÖNELİK KARIŞIK SİNYALLER VERİYOR

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye yönelik karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar ABD Merkez Bankasının (Fed) 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasımda yüzde 66 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor. Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Orta Doğu'daki çatışmaların daha da tırmanma olasılığının riskleri ve belirsizliği artırdığını, bölge ve ötesi için önemli ekonomik sonuçları olabileceğini ifade etti.