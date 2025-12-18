Haberler

Altının gramı 5 bin 955 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altının gram fiyatı güne düşüşle başlayarak 5.955 liradan işlem görüyor. Çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları da gün içerisinde belirli seviyelerde seyrediyor. ABD Merkez Bankası'nın gelecekteki faiz kararları ve makroekonomik veriler gözler önünde bulunuyor.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 955 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 5 bin 962 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 5 bin 955 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 834 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 181 liradan satılıyor. Dün ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) bir sonraki başkanının faiz oranlarının "çok daha düşük olması gerektiğine inanan" bir isim olacağını söylemesi, ons altını destekledi. Altının onsu dün yüzde 0,9 artışla 4 bin 341 dolara çıktı. Ons altın şu sıralarda ise yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 335 dolardan alıcı buluyor.

Bu gelişmelere ek olarak ABD'de teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri sürerken, ülkedeki istihdam piyasasının soğuduğuna yönelik kaygılar güçlü kalmaya devam ediyor.

Açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller ABD Merkez Bankasının (Fed) izleyeceği yola yönelik belirsizlikleri artırırken, gözler bugün önemli merkez bankalarının para politikaları kararlarına ve ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Ülkede kasım ayı TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,1 arttığı tahmin edilirken, aylık bazda ise yüzde 0,3 civarında artış öngörülüyor. Analistler ekim ayı verilerinin hükümetin kapanması nedeniyle açıklanmadığını hatırlatarak, eylül ayı verilerine göre ülkede enflasyon eğiliminde hızlanma beklendiğini ifade etti.

Yeni işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çektiği toplantının özeti takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç stoku ve TCMB'nin PPK Toplantı Özeti, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankasının, İngiltere Merkez Bankasının faiz kararları ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Gelmeye sıcak bakıyor! Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü buldu

Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü en sonunda buldu
Fenerbahçe'ye Berke Özer piyangosu

Fenerbahçe'ye Berke piyangosu
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park'ta 221 gün sonra kaybetti

Dün burada 221 gün sonra bir ilk yaşandı
Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş

Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş
title