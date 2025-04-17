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Altın Fiyatlarında Artış: Kilogram Başına 4 Milyon 120 Bin Lira

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,5 artarak 4 milyon 120 bin liraya ulaştı. Bugün, altın borsasında toplam işlem hacmi 3.7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 120 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 112 bin lira, en yüksek 4 milyon 129 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 4 milyon 120 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 99 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 737 milyon 524 bin 643,92 lira, işlem miktarı ise 908,11 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 922 milyon 698 bin 380,43 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.099.000,003.344,00

En Düşük4.112.000,003.322,00

En Yüksek4.129.000,003.370,00

Kapanış4.120.000,003.360,35

Ağırlıklı Ortalama4.118.214,293.364,31

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.737.524.643,92

Toplam İşlem Miktarı (Kg)908,11

Toplam İşlem Adedi41

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Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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