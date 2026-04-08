Altının kilogram fiyatı 6 milyon 902 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 902 bin liraya ulaşarak yüzde 2,4 artış gösterdi. İşlem hacmi ise 16 milyar 974 milyon lira olarak kaydedildi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 692 bin lira, en yüksek 6 milyon 934 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,4 artışla 6 milyon 902 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 740 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 16 milyar 974 milyon 946 bin 24,18 lira, işlem miktarı ise 2 bin 464,62 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 17 milyar 84 milyon 743 bin 115,43 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Şekerbank, Uğuras Kıymetli Madenler, Destek Yatırım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.740.000,004.686,00
En Düşük6.692.000,004.680,00
En Yüksek6.934.000,004.845,00
Kapanış6.902.000,004.752,50
Ağırlıklı Ortalama6.879.894,884.804,42
Toplam İşlem Hacmi (TL)16.974.946.024,18

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.464,62

Toplam İşlem Adedi165

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
Berke Özer’in model sevgilisi doğal güzelliğiyle gündemde

Herkes onu konuşuyor!

Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor

Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak

Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu takacak
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Berke Özer’in model sevgilisi doğal güzelliğiyle gündemde

Herkes onu konuşuyor!

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin

Ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin