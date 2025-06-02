Altın Fiyatları Yükselişte: Standart Altın Kilogram Fiyatı 4 Milyon 236 Bin Liraya Ulaştı

Altın Fiyatları Yükselişte: Standart Altın Kilogram Fiyatı 4 Milyon 236 Bin Liraya Ulaştı
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altın kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 236 bin liraya çıkarak yüzde 1,7 artış gösterdi. Toplam işlem hacmi 3,7 milyar TL'ye ulaştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 236 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 216 bin lira, en yüksek 4 milyon 236 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,7 artışla 4 milyon 236 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 164 bin 999 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 723 milyon 624 bin 415,32 lira, işlem miktarı ise 882,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 723 milyon 666 bin 661,10 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Akbank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.164.999,003.311,00

En Düşük4.216.000,003.350,10

En Yüksek4.236.000,003.365,00

Kapanış4.236.000,003.365,00

Ağırlıklı Ortalama4.226.392,443.356,48

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.723.624.415,32

Toplam İşlem Miktarı (Kg)882,57

Toplam İşlem Adedi57

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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