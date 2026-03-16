Altının gramı 7 bin 136 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Gram altın, haftaya 7 bin 136 liradan işlem görerek yatay bir başlangıç yaptı. Cuma günü ons fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden gram altın, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dalgalanıyor.

Altının gramı, haftaya yatay başlamasının ardından 7 bin 136 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 7 bin 135 liradan tamamladı.

Haftaya yatay başlayan gram altın saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 7 bin 136 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 287 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 0,2 düşüşle 5 bin 9 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel çapta enflasyonu tetikleyebileceği tahmin edilirken bu durum merkez bankalarının beklenen "güvercin" politika adımlarını erteleyebileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta açıklayacağı para politikası kararları öncesi zayıflayan gevşeme beklentileri ve güçlenen dolar, altının ons fiyatı üzerinde baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın çarşamba günü politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken yılın ilk faiz indirimi için eylül ayı öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
