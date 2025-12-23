Haberler

Altının yükselişi devam ediyor

Güncelleme:
Altının ons fiyatı 4.498 dolara yükselirken, iç piyasada gram altın 6.190 lira seviyesine çıktı. ABD'de faiz indirimlerinin süreceği beklentileriyle altın fiyatları artış gösterdi.

Altının ons fiyatı 4.498 dolar seviyesine çıktı. Ons altının yükselişiyle iç piyasada gram altın 6 bin 190 lira seviyesine yükseldi.

Altın fiyatları son dönemde rekor kırmaya devam ediyor. ABD'de faiz indirimlerinin süreceğine yönelik artan beklentiler ve ABD ile Venezuela arasında artan gerilimle birlikte altının ons fiyatı 4.498 dolara kadar çıktı. Buna bağlı olarak iç piyasada da rekor kırmaya devam eden altının gramı 6 bin 190 lira seviyesine kadar çıktı. Gram altın 6 bin 165 liradan, çeyrek altın 10 bin 120 liradan, yarım altın 20 bin 885 liradan, tam altın ise 40 bin 385 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
