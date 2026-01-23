Haberler

Altın ve gümüşten yeni rekor

Altın ve gümüşten yeni rekor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jeopolitik riskler ve doların zayıflaması etkisiyle altın ons fiyatı 4 bin 967 dolara yükseldi. İç piyasada gram altın 6 bin 926 lira, çeyrek altın 11 bin 367 lira, yarım altın 22 bin 758 lira ve tam altın 45 bin 308 liradan satılmakta. Gümüş fiyatları da rekor seviyeleri gördü.

Altının ons fiyatı yeni rekorla birlikte 5 bin dolara yaklaşarak 4 bin 967 dolara yükseldi.

Jeopolitik riskler ve doların zayıflamasıyla birlikte altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Altının ons fiyatı 4 bin 967 dolara yükselerek rekor kırdı. İç piyasada gram altın 6 bin 926 liradan işlem görürken, çeyrek altın 11 bin 367 liradan, yarım altın 22 bin 758 liradan, tam altın 45 bin 308 liradan satılıyor. Altına paralel olarak gümüş fiyatları da rekor seviyeyi gördü. Gümüşün ons fiyatı 99 dolara yükselerek rekor tazeledi. Gram gümüş 138 TL'ye yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu
Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu

Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı

Tekme tokat döverken haykırmıştı! Komutanın kim olduğu anlaşıldı
Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı fark yerdik' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı fark yerdik" diyor