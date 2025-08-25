Altın fiyatları ne olacak? İşte uzmanların yeni hafta için beklentisi

Altın fiyatları cuma günü görülen yükselişin ardından yeni haftaya daha yatay bir görünümle başladı. FED Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısında verdiği faiz indirimi sinyali, piyasalarda hareketlilik yaratmıştı. Powell'ın açıklamaları sonrası ons altın cuma gününü %0,97 primle 3.371 dolardan kapatmıştı.

Bugün ise ons altın 3.365 dolar civarında denge arayışını sürdürüyor. İç piyasada gram altın cuma günü en yüksek 4.455 TL'yi test ederek 4.470 TL'deki tarihi zirvesine yaklaşmıştı. 25 Ağustos 2025 sabahında gram altın 4.432 TL'den güne başlarken, Kapalıçarşı'da kuyumcular gram altını 4.461 TL, çeyrek altını ise 7.277 TL'den satışa sunuyor.

ABD VERİLERİ KRİTİK OLACAK

Bu hafta ABD'den gelecek ekonomik veriler, FED politikaları açısından belirleyici olacak. Bugün açıklanacak Yeni Konut Satışları, yarınki Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri ve Tüketici Güveni, perşembe günü gelecek 2. Çeyrek Ön GSYİH, haftalık işsizlik başvuruları ve Bekleyen Konut Satışları, cuma günü ise Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Endeksi piyasaların odağında olacak. Analistler, özellikle dayanıklı tüketim malları siparişleri, işsizlik başvuruları ve PCE verilerinde beklentilerin dışında gelecek sonuçların piyasalarda sert dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

"FAİZ İNDİRİMİ BİLMECEYE DÖNÜŞTÜ"

Powell'ın konuşmasını değerlendiren analistler, "Powell, enflasyondan ziyade istihdama odaklanmanın zamanının geldiğini belirtti. Ancak tek bir faiz indiriminin, seri faiz indirimlerinin habercisi olmadığını da vurguladı. Mevcut faiz oranlarının yüksek olduğunu kabul etse de uzun vadede FED fon oranlarına dair belirsizlik piyasaları düşündürüyor" değerlendirmesini yaptı.

ALTINDA BEKLENTİLER

Uzmanlar, ons altında 3.330 doların ilk destek, 3.375 doların ise ilk direnç seviyesi olduğunu belirtiyor. 3.375 doların aşılması halinde 3.400 dolar ihtimalinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi, gram altında da rekora doğru yeni bir denemeyi destekleyebilir.