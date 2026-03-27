Haberler

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 534 bin 999 liraya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 6 milyon 534 bin 999 liraya çıkarak yüzde 0,1'lik bir artış gerçekleştirdi. Altın piyasasında toplam işlem hacmi 32,3 milyar lira olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 534 bin 999 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 251 bin lira, en yüksek 6 milyon 595 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 6 milyon 534 bin 999 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 530 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 32 milyar 289 milyon 552 bin 757,47 lira, işlem miktarı ise 4 bin 983,21 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 32 milyar 646 milyon 31 bin 956,29 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.530.000,004.550,00
En Düşük6.251.000,004.370,00
En Yüksek6.595.000,004.735,75
Kapanış6.534.999,004.575,00
Ağırlıklı Ortalama6.468.628,524.549,91
Toplam İşlem Hacmi (TL)32.289.552.757,47
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.983,21
Toplam İşlem Adedi387
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

