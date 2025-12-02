Haberler

Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı

Güncelleme:
Altının gram fiyatı, güne 5 bin 742 liradan işlem görerek düşüş gösterdi. Dünyada ons fiyatı ise 4 bin 205 dolar seviyelerinde bulunuyor. Analistler, yukarı yönlü hareketlerin Fed'in faiz indirim beklentileri ile desteklenebileceğini belirtiyor.

Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 742 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü, önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 5 bin 778 liradan tamamladı. Güne değer kaybıyla başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 5 bin 742 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 550 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 51 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 4 bin 205 dolarda seyrediyor.

Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinden kaynaklanan tahvil faizlerindeki yükselişler, altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor. ABD Merkez Bankasının ( Fed ) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, cuma günü açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verisinin de altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, altının bugün zayıf bir performans sergilemesine karşın Fed'e faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasının altın fiyatları için destekleyici olacağı öngörüsünde bulundu.

Bugün yurt İngiltere'de konut fiyat endeksinin, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 280 doların direnç, 4 bin 100 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
