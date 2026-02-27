Haberler

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 470 bin liraya geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 7 milyon 400 bin liraya düştü. Gün içindeki en düşük ve en yüksek fiyat 7 milyon 400 bin lira ile 7 milyon 470 bin lira arasında değişti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem günün sonunda 7 milyon 400 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 400 bin lira, en yüksek 7 milyon 470 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 7 milyon 400 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 440 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 472 milyon 794 bin 245,85 lira, işlem miktarı ise 1013,91 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 614 milyon 173 bin 386,23 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Metal Rafinerisi ile Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış7.440.000,005.270,00
En Düşük7.400.000,005.140,00
En Yüksek7.470.000,005.299,00
Kapanış7.400.000,005.299,00
Ağırlıklı Ortalama7.447.269,605.206,56
Toplam İşlem Hacmi (TL)7.472.794.245,85
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.013,91
Toplam İşlem Adedi44
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis istemi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı

Bir ilde kar kalınlığı insan boyunu aştı! Vatandaşlar kolları sıvadı
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek