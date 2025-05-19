Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi
ABD ile Çin'in 90 gün süreyle gümrük vergilerini azaltma kararının yarattığı iyimserlikle altın fiyatları geçen hafta son 6 ayın en kötü haftalık performansını sergiledi. Bugün itibariyle fiyatlar yeniden hareketlenirken saat 08.30 itibarıyla gram altın 4.020 TL seviyesinde seyrediyor.
Altın ticaret gerginliğinin azalmasıyla son altı ayın en kötü haftasını yaşadı. Değerli metaller, küresel risk iştahındaki artışla güvenli liman talebinin azalması ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle değer kaybetti. Altının ons fiyatı, ABD-Çin ticaret geriliminin azalmasıyla zayıflayan güvenli liman talebi ve yükselen dolar endeksinin etkisiyle gerileyerek 3 bin 200 dolar seviyesine indi ve 11 Kasım 2024'ten bu yana en kötü haftalık performansını kaydetti.
TİCARET SAVAŞLARI ALTINDA BASKI UNSURU
Analistler, faiz getirisi bulunmayan altının genellikle düşük faiz ortamlarında değer kazandığını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamaların yanı sıra dolardaki güçlenme ve ABD-Çin arasındaki geçici ticaret anlaşmasının, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Bu gelişmelerin etkisiyle değerli metallerin tümü değer kaybederken, ons bazında fiyatlar, altında yüzde 2,7, platinde yüzde 0,8, paladyumda yüzde 1,6 ve gümüşte yüzde 1,4 azaldı.
İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.017,5230
Satış: 4.018,0480
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.228,42
Satış: 3.229,38
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.428,0400
Satış: 6.569,5100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.712,1500
Satış: 26.197,6700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.698,00
Satış: 26.886,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.809,37
Satış: 13.132,29
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.699,06
Satış: 26.184,25
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.020,21
Satış: 27.702,70
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.240,17
Satış: 3.178,36
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.735,77
Satış: 3.929,52
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 66.541,00
Satış: 67.215,00