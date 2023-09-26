Almanya Ulaştırma Bakanı Çin'e karşı koruyucu tarifelere karşı çıktı

Almanya Ulaştırma Bakanı Wissing, Çin üretimi elektrikli araçlara uygulanabilecek koruyucu tarifelere karşı çıktı ve ticari bir savaşın diğer sektörlere yayılabileceği uyarısında bulundu.

Almanya Ulaştırma Bakanı Wissing, "Elektrikli araçlarımızı Almanya ve dünya pazarları için rekabetçi şekilde üretmeliyiz" derken, ticari bir savaşın hızla diğer sektörlere yayılabileceği ve büyük ekonomik hasara yol açabileceği konusunda uyardı.

BERLİN, 26 Eylül (Xinhua) -- Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin üretimi elektrikli araçlara (EV) uygulanabilecek koruyucu tarifelere karşı çıktı.

Wissing, Pazartesi günü Augsburger Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, "Prensip olarak elektrikli araç piyasasına engel koymayı pek düşünmüyorum. Bugün arabalara getirilen kısıtlamalar, yarın kimyasal ürünlere gelebilir. Bu şekilde her bir adımda dünya daha da yoksullaşır" dedi.

Wissing, "Elektrikli araçlarımızı Almanya ve dünya pazarları için rekabetçi şekilde üretmeliyiz" derken, ticari bir savaşın hızla diğer sektörlere yayılabileceği ve büyük ekonomik hasara yol açabileceği konusunda uyardı.

Uzmanlara göre önlemler, en büyük müşterisi Çin olan Alman otomobil endüstrisi için tehdit oluşturacak. Duisburg Otomotiv Araştırmaları Merkezi (CAR) Direktörü Ferdinand Dudenhoeffer, "Çok büyük bir risk söz konusu. Çin ile ticari savaş değil işbirliği yapmaya ihtiyacımız var" dedi.

Şirkete göre, Almanya'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in Ağustos ayında teslim ettiği araçların üçte birinden fazlası Çin'deki müşterilere gitti.

Resmi rakamlara göre 6,3 milyar euro (6,68 milyar ABD doları) değerindeki motorlu taşıtlar ve parçaları, yılın ilk çeyreğinde Almanya'nın değer bakımından Çin'de en çok satan ürünleri oldu.

Aile Şirketleri Vakfı adına kısa süre önce yürütülen araştırmaya göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın Çin'le ekonomik bağları koparması halinde gayrisafi yurtiçi hasılası yüzde 2 oranında düşecek. Bu ise yıllık 57 milyar euro tutarında kayba yol açacak.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, Çin ve AB'nin otomotiv sektöründe geniş bir işbirliği alanına ve ortak çıkarlara sahip olduğunu belirterek, sektörde yıllar süren gelişimin ardından karşılıklı bir destek modeli oluşturduklarını ifade etmişti.

Volkswagen, "Çin için, Çin'de" kampanyasının bir parçası olarak kısa süre önce Çinli elektrikli araç startup'ı XPeng'in yüzde 4,99 hissesini satın almış ve ülkeye olan bağlılığını güçlendirmişti. Öte yandan gruba ait olan Audi markası, Çinli müşterek girişim ortağı SAIC ile işbirliğini daha da genişletmişti.

Geely ve Daimler gibi diğer otomobil üreticileri de birbirleriyle yakın işbirliği içinde faaliyet gösteriyor. Wissing bu durumu göz önünde bulundurarak, "Zenginlik ancak küresel pazarlardaki uluslararası ticaretle yaratılabilir" dedi.