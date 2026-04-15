Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil: "Orta Doğu'daki savaş Alman ekonomisine zarar veriyor"

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik yansımalarını hissettiklerini ve bu durumun Alman ekonomisi üzerindeki riskleri artırdığını belirtti.

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Almanya'nın Orta Doğu'daki savaşın doğrudan bir tarafı olmamasına rağmen, çatışmaların ekonomik yansımalarını doğrudan hissettiğini belirtti.

G20 ve Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılmak üzere Washington'da bulunan Klingbeil, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Alman hükümetinin gelecek hafta açıklayacağı büyüme tahminlerine ilişkin soruları, hazırlıkların sürdüğü gerekçesiyle yanıtsız bırakan Klingbeil, mevcut duruma dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Savaşın küresel etkilerine dikkatİ çeken Klingbeil, "Şu an net bir şekilde görebildiğimiz gerçek şu ki bu savaş (İran-ABD savaşı), ekonomik büyüme bağlamında Almanya'ya da zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Klingbeil, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel piyasalar üzerindeki baskısının Alman ekonomisi üzerindeki riskleri artırdığını da vurguladı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
