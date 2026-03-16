Almanya'da toplu taşıma çalışanlarından yeniden "uyarı grevi" kararı

Almanya'da toplu taşıma çalışanları, ücret ve çalışma koşullarında ilerleme sağlanamaması üzerine 19 Mart Perşembe günü bazı eyaletlerde yeniden bir günlük uyarı grevine gidiyor.

Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), ücret ve çalışma koşullarına yönelik müzakerelerde işverenler üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Bavyera, Saarland, Brandenburg, Kuzey Ren-Vestfalya ve Hamburg eyaletlerinde toplu taşıma çalışanlarını 19 Mart Perşembe günü bir günlük uyarı grevine çağırdı.

Ver.di'den yapılan açıklamada, yerel toplu taşıma araçlarında işverenlerle yürütülen "daha iyi çalışma koşulları ve adil ücret" kampanyası kapsamında, grevin sabah erken saatlerde başlayacağı belirtildi.

Söz konusu karar, mevcut ücret müzakereleri sürecinde ülke çapındaki üçüncü toplu iş bırakma dalgasını temsil ediyor.

Açıklamada, dört aydan beri devam eden müzakerelerde ilerleme sağlanamaması "hayal kırıklığı" olarak nitelendirilerek, grev çağrısının müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi üzerine alındığı ifade edildi.

Hessen eyaletinde pazartesi, Bremen'de çarşamba günü yapılacak görüşmelerin sonucuna göre bu bölgelerin de greve dahil edilip edilmeyeceğine karar verileceği belirtildi.

Ver.di Başkan Yardımcısı Christine Behle, konuya ilişkin değerlendirmesinde, müzakerelerin dördüncü ayında olunmasına rağmen birçok eyalette henüz yolun başında olunduğunu vurguladı.

Behle, "İşverenler zamanın zorlu olduğunu söylüyor ancak bizim masada tereddüt etme lüksümüz yok, acil çözümlere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Grevlerin bir prensip meselesi olmadığını, sadece ilerleme kaydedilemeyen yerlerde baskı unsuru olarak kullanıldığını belirten Behle, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, elverişsiz çalışma saatleri ve yoğun zaman baskısı nedeniyle çalışanlar üzerindeki yükü azaltmak. Personel sirkülasyonunu durdurmak ve nitelikli iş gücü açığını kapatmak zorundayız. Bunu başaramazsak, temel bir kamu hizmeti ve yaşam kalitesinin garantörü olan toplu taşıma sistemi ciddi risk altına girecektir."

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Berlin ve Hamburg gibi metropoller dahil olmak üzere Almanya genelindeki 150 otobüs, tramvay ve yerel tren işletmesini kapsıyor.

Schleswig-Holstein ve Baden-Württemberg eyaletlerinde tarafların uzlaşmaya vardığı, ancak diğer eyaletlerin çoğunda sürecin tıkanmış olduğu bildirildi.

2 Şubat'ta 24 saat ve 27-28 Şubat tarihlerinde 48 saat olarak gerçekleştirilen iki büyük uyarı grevinde ülkede ulaşım neredeyse tamamen durmuş, trafik yoğunluğu rekor seviyelere ulaşmıştı.

Yeni grev kararı ile perşembe günü de Almanya'nın birçok bölgesinde otobüs, metro ve tramvay seferlerinin durması bekleniyor.

Sendikanın talepleri

Belediye toplu taşıma şirketlerinde çalışan yaklaşık 100 bin personel adına müzakere yürüten Ver.di, haftalık çalışma saatlerinin kısaltılması, dinlenme sürelerinin uzatılması, vardiya sürelerinin düzenlenmesi, gece ve hafta sonu çalışmaları için daha yüksek prim ödenmesini talep ediyor.